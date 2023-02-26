فيديو | الخلط في أمريكا الجنوبية .. سالم الدوسري يصل البرازيل وأندرسون تاليسكا "مجهول"!

نجم النصر لا يعرفه أحد في البرازيل

على الرغم من أنه مثل المنتخب البرازيلي من قبل، إلا أنه يبدو أن الجماهير البرازيلية لا تعرف أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، وعلى النقيض يعرفون سالم الدوسري نجم نادي الهلال جيدًا!

تاليسكا انضم للمنتخب البرازيلي الأول من قبل، ولكنه لم يشارك حتى ولو بديلًا، حيث ظهر مرة واحدة على مقاعد البدلاء في مباراة ودية أمام روسيا عام 2018 ولكنه لم يشارك.

وتداولت الجماهير عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي فيديو، لمشجع برازيلي يرتدي قميص نادي فلامنجو داخل إحدى صالات الألعاب، حيث كان يسأل المتواجدين عن معرفتهم بسالم الدوسري تاليسكا.

المشجع قام بتصوير المدرب الشخصي له وأحد أصدقائه، وبعدما سأله عن سالم الدوسري، قام بحركته الشهيرة "الخلط"، ليؤكد أن الجميع في البرازيل يعرفون نجم الهلال جيدًا.

وتوجه المشجع نحو أحد المتواجدين في صالة الألعاب وسأله: "هل تعرف من هو تاليسكا؟" ليرد قائلًا: "لا أعرفه"، وعلق المشجع قائلًا: "الجميع في البرازيل لا يعرفون تاليسكا، ولكنهم يعرفون من هو سالم".

واشتهر سالم الدوسري بشكل كبير في البرازيلي، بعد هدفه في مرمى الأرجنتين ببطولة كأس العالم قطر 2022، والذي قاد به المنتخب السعودي لتحقيق انتصارًا تاريخيًا.