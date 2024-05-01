فيديو | "الحمد لله" .. كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار بـ"تصرف جديد" في النصر

ماذا فعل الأسطورة كريستيانو رونالدو؟

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من جديد.. خطف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، أنظار قطاع كبير من الجماهير في المملكة والوطن العربي، خلال إحدى الحصص التدريبية للفريق الأول لكرة القدم.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى نادي النصر في يناير 2023، بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ وفي عقد لمدة موسمين ونصف.

وانتشر مقطع فيديو للأسطورة البرتغالية، مساء اليوم الأربعاء، خلال إحدى الحصص التدريبية؛ وهو يقوم بتحية أحد الأشخاص - غير واضح ملامحه -، يُقال إنه أحمد الغامدي، المدير التنفيذي لإدارة كرة القدم بنادي النصر.

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ما لفت الانتباه في الفيديو؛ هو ترديد كريستيانو رونالدو جملة "الحمد لله"، وذلك عند تحية الغامدي؛ حيث قال له: "هل أنت بخير؟.. الحمد لله".

وانتشر المقطع على نطاقٍ واسع بين الجماهير؛ خاصة أنه حلقة جديدة تظهر تأثر رونالدو، بالتقاليد والقيم السعودية والعربية والإسلامية، منذ انضمامه إلى قلعة العالمي، قبل عام ونصف تقريبًا.

جدير بالذكر أن رونالدو ظهر وهو يردد بعض الكلمات، خلال مباريات نادي النصر "المختلفة"؛ زعم قطاع كبير بأنها "دعاء إسلامي" من الأسطورة البرتغالية، خاصة عند تنفيذ ركلات الجزاء التي يتحصل عليها فريقه.

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