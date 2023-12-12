فيديو | الحرب تشتعل .. جماهير الاتحاد ترد "الصفعة" إلى الأهلي قبل الموقعة المونديالية المنتظرة

الحرب تشتعل بين جماهير الاتحاد والأهلي قبل موقعة الجمعة المنتظرة

بمجرد إعلان تأهل نادي الاتحاد السعودي رسميًا، إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة على أرضيها، حرصت جماهير العميد، على رد "الصفعة" إلى عشاق الأهلي المصري.

الاتحاد تأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم للأندية؛ بعد الفوز (3-0) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مساء اليوم الثلاثاء؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا أمام الأهلي، الجمعة القادم.

وقامت جماهير نادي الاتحاد، بترديد هتافات "واحد اثنين طعمية راحت فين"؛ في سخرية واضحة من الأهلي القاهري، الذي بدأ عشاقه "حرب الهتافات"، خلال الساعات الماضية.

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مشجعو العملاق المصري رددوا خلال الساعات الماضية، فور وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الأراضي السعودية، استعدادًا للمشاركة في المونديال؛ هتافات ساخرة من العميد الاتحادي؛ قائلين: "الكبسة راحت فين".

جدير بالذكر أن الكبسة والطعمية؛ أكلتين شهيرتين في السعودية ومصر على التوالي، ويتم استخدامهما من الجماهير الرياضية في البلدين، للسخرية من الطرف الآخر.