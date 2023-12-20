فيديو | بعد الحرب التحكيمية .. الاتفاق يشعل صراعه مع النصر بـ"سخرية جديدة"

حرب جديدة مرتقبة بين النصر والاتفاق

SHAHID

سخر نادي الاتفاق السعودي، من نظيره النصر، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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آخر مواجهة بين الفريقين، والتي جاءت ضمن منافسات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، مع اتهامات خطيرة من الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، بتأثير نجوم النصر على الحكم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يتضمن مجموعة من أهداف محمد الكويكبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، في الشباك النصراوية.

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وعلق الاتفاق على المقطع؛ قائلًا بسخرية: "هل تعاقدت مع الاتفاق أم مع مرمى النصر؟"؛ في إشارة إلى تعود الكويكبي، على التسجيل في شباك قلعة العالمي.

جدير بالذكر أن نادي النصر، حاول لسنواتٍ عديدة، التعاقد مع محمد الكويكبي؛ إلا أن الاتفاق كان في كل مرة يتمسك ببقاء اللاعب، ويرفض الاستغناء عنه بشكل رسمي.

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