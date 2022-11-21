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فيديو | الجمهور المغربي يجد ساديو ماني في قطر

تامر أبو سيدو
1:15 م غرينتش+3 21‏/11‏/2022
Morocco fans
ساديو ماني غائب عن كأس العالم للإصابة

يستعد المنتخب المغربي لمواجهة كرواتيا عند الواحدة بالتوقيت المحلي من ظهر الأربعاء القادم في افتتاح صعب لمشواره في دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

المنتخب بقيادة وليد الركراكي لا يستعد لوحده، بل كذلك الجمهور المغربي المتواجد في قطر لدعم ومساندة أسود الأطلس خلال البطولة.

وقد أظهر الجمهور الشمال إفريقي روحًا رياضية عالية تجاه أحد مشجعي السنغال، حيث هتفوا له "ساديو ماني" قبل أن يحملوه على الأعناق ويُواصلوا تحيته.

ساديو ماني خرج رسميًا من قائمة المنتخب السنغالي للمونديال بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة فريقه بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني.

يُشار إلى أن السنغال ستفتتح مشوارها في كأس العالم بمواجهة هولندا اليوم الإثنين ضمن المجموعة التي حققت فيها الإكوادور انتصارًا مستحقًا على المستضيف قطر يوم أمس في لقاء الافتتاح.

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