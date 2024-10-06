فيديو | بالثوب السعودي وبجنونه المعتاد .. ميتروفيتش يستفز مشجع نصراوي!

مهاجم الهلال اعتاد نثر "جنونه" على الملاعب السعودية

اعتاد ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال استفزاز خصوم الفريق باحتفاله بإشارة "الجنون" عند إحراز الأهداف في الملاعب السعودية، ولكنه اليوم قرر تنفيذ احتفاله خارج الملعب!

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المهاجم الصربي تواجد مساء اليوم الأحد في حدث خاص بإحدى العلامات التجارية الخاصة بالعطور، عساف، وقد حضره اللاعب بالثوب السعودي.

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المغردون عبر منصة إكس تداولوا مقطع فيديو من الحدث يظهر خلاله ميتروفيتش وهو يُشير بإشارة الجنون لمشجع نصراوي مما جعل ملامح الغضب ترتسم على ملامح الأخير.

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صاحب الـ30 عامًا انضم إلى الهلال صيف 2023 قادمًا من فولهام مقابل 52 مليون يورو تقريبًا، وقد لعب دورًا مؤثرًا ومهمًا جدًا في إنجازات الفريق خلال الموسم الماضي.

ميتروفيتش لعب مع الهلال حتى الآن 54 مباراة في جميع البطولات المحلية والخارجية، سجل خلالها 54 هدفًا وصنع 10.