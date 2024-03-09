فيديو | التعاون يُهدي الأهلي الفوز بهدف غير متوقع في دوري روشن السعودي

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حقق فريق النادي الأهلي الفوز على نظيره التعاون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 23 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 47 في المركز الثالث بترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد التعاون عن 39 نقطة بالمركز الخامس.

أخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول كانت في الدقيقة 28 من زمن المباراة، حيث كانت جملة فنية رائعة بين فراس البريكان والجزائري رياض محرز، انتهت عند البريكان أمام المرمى، ليسددها برعونة وتصطدم بمدافع التعاون الذي يُشتتها.

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وانفرد محمد الكويكبي مهاجم التعاون بالحارس إدوارد ميندي بالدقيقة 45، بعد أن مرر له مايسون حارس التعاون بكرة طولية، ليسدد الكرة لاعب الذئاب أعلى ميندي، لتصطدم بالعارضة ثم تصل إلى دفاع الأهلي الذي تعامل معها.

وسجل موسى بارو هدفًا في الدقيقة 61 من زمن المباراة، بعد تمريرة من زميله جوانكا، ولكن حكم المباراة رفض احتسابه بداعي التسلل.

ونجح فراس البريكان في أن يُسجل هدف التقدم للنادي الأهلي بالدقيقة 83 من عمر المباراة، بعد استغلال خطأ قاتل من المدافع جيروتو، ليُسددها فراس في المرمى.

وتبادل الأهلي والتعاون الهجمات قبل نهاية المباراة، ولكن استبسل لاعبي الراقي أمام هجمات سكري القصيم، لينتهي اللقاء بانتصار الفريق الضيف بهدف دون رد.

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