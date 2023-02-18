فيديو | التعاقد مع مودريتش؟ رد فعل رئيس النصر

رد فعل رئيس النصر على فكرة التعاقد مع مودريتش

مطالب جماهير النصر لا تتوقف، على الرغم من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلا أن الجماهير الصفراء تطالب دائمًا بالتعاقد مع المزيد من النجوم أبرزهم الكرواتي لوكا مودريتش.

وينتهي عقد مودريتش مع ناديه ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الحالي، حيث أكدت العديد من المصادر على أن النصر يرغب في التعاقد معه.

وتوجهت جماهير النصر نحو مسلي آل معمر رئيس النصر أثناء تواجده في سيارته، عقب نهاية مباراة الفريق أمام التعاون، وطالبته بالتعاقد مع لوكا مودريتش.

واكتفى رئيس نادي النصر بالإشارة برأسه على أنه سينفذ ما طلبوه، لينصرف بسيارته عن ملعب مرسول بارك بعد المباراة.

وحقق النصر الفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الـ17 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.