فيديو | تيتي يبحث عن رجل عربي: ما فعله مع أسرتي يتجاوز حدود كرة القدم!

الرجل كان يتشح بعلم فلسطين والتقى بأسرة مدرب البرازيل عقب مواجهة صربيا

لا يزال كأس العالم قطر 2022 يصدر صورة رائعة عن العرب للأجانب الأوروبيين واللاتينيين، وهذه المرة كان الموقف مع تيتي؛ المدير الفني لمنتخب البرازيل.

السامبا كانوا قد افتتحوا مشوارهم في المونديال بالفوز أمام صربيا بثنائية نظيفة، وحاليًا يخوضون المباراة الثانية أمام سويسرا.

وحرصت أسرة مدرب السامبا على حضور مواجهة صربيا من الاستاد لدعمه، لتتعرض لموقف إنساني مع أحد الشباب العرب.

حساب "viva sport" المهتم بالكرة البرازيلية، نشر فيديو لشاب عربي يتشح بعلم فلسطين، يحمل حفيد تيتي النائم، تخفيفًا للمسافة البعيدة بين الاستاد ومحطة المترو على أمه.

الفيديو أثر في تيتي، ليعلن رغبته في مقابلة هذا الشاب، إذ قال خلال تصريحات نقلها الحساب ذاته: "الرياضة تمنحنا العديد من الأمور الجميلة، خاصةً ما يتعلق بالصغار، من الناحية التربوية، عائلتي كانت عائدة بعد المباراة، لكن الطريق إلى المترو بعيد جدًا، لدي حفيدين أوزانهم ثقيلة بعض الشيء، أحدهما كان نائمًا وهو الأثقل وزنًا، كانت ابنتي تحمله".

وأضاف: "فجأة ظهر رجل عربي وعرض مساعدتها، وبالفعل حمل حفيدي، لا أعلم كم المسافة أو الوقت، لكن شاهدت تلك الصورة جميلة جميلة جميلة، أتمنى معرفة هذا الرجل العربي، لأنه أظهر لنا شعوره بالتضامن والإنسانية، وهذا يتجاوز حدود كرة القدم، هناك أشياء تتجاوز الانتصار في مباراة، وهي أن تكون متضامنًا مع الآخرين".

حديث مدرب البرازيل مساعدة الرجل العربي الذي يحمل علم فلسطين و مساعدته لعائلته .#Tite pic.twitter.com/yGivOkbzoA — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) November 28, 2022

يذكر أن السامبا ينافسون ضمن المجموعة السابعة في مونديال قطر، التي تضم أيضًا الكاميرون وصربيا وسويسرا.