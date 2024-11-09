البرازيلي لا ينسى أيامه بالمملكة

رحل البرازيلي ميشايل عن الهلال السعودي، في الصيف الماضي وانضم إلى فلامنجو البرازيلي لكن لا يزال قلبه معلقًا بالمظاهر السعودية وثقافة المملكة.

ميشايل انضم إلى الهلال في يناير 2022، ورحل بعد فترة عامين ونصف، حقق خلالها العديد من الإنجازات الكبرى مع الفريق الأول؛ آخرها التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، قبل أن يعود إلى بيته القديم فلامنجو.

ونشرت أندريسا سانتانس، زوجة اللاعب البرازيلي، على حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لميشايل من داخل منزلهما، حيث ظهر وهو يرتدي الجلباب الأبيض (الزي السعودي)، ويحيى زوجته باللغة العربية قائلًا: "السلام عليكم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وردت أندريسا، باسمه على الطريقة التي كانت تناديه به جماهير الهلال "ميشيلِ"، ليرد عليها: "انسي الأمر"، ويرحل ضاحكًا.

ويرتبط ميشايل بعلاقة رائعة مع جماهير الهلال، حيث يتفاعل مع انتصارات الفريق حتى الآن على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، ويحرص على تهنئة الزعيم مع كل إنجاز.

ميشايل لعب في صفوف فلامنجو في الفترة من 2020 إلى يناير 2022، قبل الانتقال إلى الهلال؛ حيث سجل 22 هدفًا وصنع 12 آخرين، خلال 103 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.