فيديو | "الإيقاف رحمة له" .. ذهبي النصر يفتح النار على نجم العالمي ويكشف سر فشل الفريق

تصريحات جريئة من ذهبي النصر..

فتح فايز المعجل، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر السعودي، "النار" على نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

لجنة الاحتراف السعودية أوقفت في وقتٍ سابق، العقيدي لمدة 5 أشهر مع غرامة مالية؛ بسبب "تمرده" على الجهاز الفني للمنتخب الوطني، قبل بطولة كأس أمم آسيا "الأخيرة".

وفي هذا السياق.. اعتبر المعجل في تصريحات لـ"ركلة حرة"، مساء اليوم الجمعة، أن العقيدي يستحق "الإيقاف"؛ لأنه ارتكب خطأ كبيرًا للغاية.

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عضو الشرف الذهبي أضاف: "أنا عرفت الحقيقة كاملة.. العقيدي لم يُظلم وإيقافه كان رحمة له"؛ في إشارة واضحة إلى نجاة اللاعب من عقوبات أكبر بكثير، كان يستحقها بسبب أفعاله.

وعلى جانب آخر.. كشف المعجل، عن سر فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع إدارة مسلي آل معمر، التي رحلت بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.

وشدد فايز المعجل، على أن إدارة آل معمر ارتكبت العديد من الأخطاء؛ أبرزها الابتعاد عن اللاعب المحلي، الذي شعر بـ"العزلة التامة" داخل الفريق.

واختتم المعجل تصريحاته؛ بالقول: "اللاعبون في السعودية، دائمًا يريدون من المسؤولين أن يكونوا بالقرب منهم، لأن ذلك يساعدهم على التألق داخل أرضية الملعب؛ وهذا ما لم يحدث في النصر".