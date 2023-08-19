فيديو | الأفخم والأغلى في العالم .. الطائرة التي نقلت نيمار من باريس إلى الرياض!

تعرف على تفاصيل الطائرة التي نقلت نيمار إلى الرياض

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وصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الجمعة، من أجل الانضمام بشكل رسمي إلى الهلال قادمًا من العاصمة الفرنسية باريس.

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وأشار موقع " sportbible" إلى أن الطائرة التي نقلت نيمار من باريس إلى الرياض هي الأفخم والأغلى في العالم، حيث بلغت قيمتها 172 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف الموقع أن الطائرة التي سافر فيها نيمار هي الأفخم والأغلى في العالم، ونوعها هو بوينج 747-400، وهي كانت في الأصل تسع لـ400 راكب، ولكن تم استبدالهم بعدد من العناصر الفاخرة.

وأصبحت الطائرة الآن بها غرفة طعام تتسع لـ 14 شخصًا وعدة غرف نوم وغيرها من الأمور الفاخرة أيضًا.

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وأعلن نادي الهلال عن التعاقد مع نيمار يوم الثلاثاء الماضي، ليكون أحدث الصفقات المنضمة إلى صفوف الزعيم ودوري روشن السعودي.

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