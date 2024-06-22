فيديو | الأغرب في اليورو .. نجم تركيا يفاجئ الجميع ويُسجل هدفًا للبرتغال!

شاهد الهدف الأغرب في يورو 2024

فاجئ سامت أكايدين مدافع منتخب تركيا الجميع، وسجل هدفًا هو الأغرب حتى الآن في بطولة يورو 2024، لصالح المنتخب البرتغالي.

ويواجه المنتخب التركي نظيره البرتغالي، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة، ضمن منافسات يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وشهدت الدقيقة 28 من زمن المباراة، استخلاص سامت الكرة من برناردو سيلفا لاعب البرتغال، ليقوم بتمريرها إلى حارس مرماه ألتاي بايندير دون أن ينظر إلى وضعيته.

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بايندير كان يتقدم عن مرماه لأنه كان لا يتوقع أن يقوم زميله سامت بتمرير الكرة له، ليقوم أكايدين بتمريرها إلى المرمى الخالي، لتتجاوز خط المرمى، وسط محاولة من جانب أحد نجوم المنتخب التركي لإنقاذ الموقف.

وبعد الهدف دخل الثنائي سامت وبايندير في مناقشة، حيث ألقى الثنائي اللوم على بعضهما البعض، بسبب الهدف الذي تم تسجيله بسبب الخطأ الدفاعي الفادح.