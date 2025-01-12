البارسا هزم ريال مدريد 5-2

لم يُفوت جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق فرصة فوز الفريق الكتالوني 5-2 على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني دون تكرار احتفاله الشهير الذي ظهر مرتين خلال وجوده على أرض الملعب.

ريال مدريد افتتح التسجيل مبكرًا بهدف كيليان مبابي، لكن برشلونة رد بأربعة أهداف خلال الشوط الاول بواسطة روبرت ليفاندوفسكي، هدفين، ورافينيا وأليكس بالدي، وقد أضاف الجناح البرازيلي الهدف الخامس في بداية الشوط الثاني قبل أن يُقلص رودريجو الفارق للريال من كرة ثابتة تسببت في طرد فويتشيك تشيزني حارس مرمى البارسا.

حساب دوري الملوك، الذي أنشأه بيكيه بعد اعتزاله، عبر منصة إكس نشر مقطع فيديو ظهر به المدافع الإسباني وهو يرفع يده بالخمسة، مثلما فعل عامي 2010 و2018، احتفالًا بالفوز الكبير، وقد تواجد في المقطع حارس مرمى الريال الأسطوري، إيكر كاسياس، وقد ناله نصيبه من استفزازات المدافع المخضرم.

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بيكيه كان قد احتفل لأول مرة بتلك الطريقة خلال مباراة انتصار برشلونة على ريال مدريد 5-1 في 2010، وقد كرر نفس الاحتفال خلال مباراة الفوز الكتالوني 5-1 في 2018، واليوم كرره للمرة الثالثة لكن من خارج الملعب.

يُشار إلى أن برشلونة يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر أتلتيكو مدريد.