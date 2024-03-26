فيديو | الاتفاق يرد رسميًا .. حقيقة عرض النصر لـ"شراء" حامد الغامدي قبل الاتحاد!

رئيس الاتفاق يحسم الجدل نهائيًا..

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كشف سامر المسحل، رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، عن حقيقة انتقال حامد الغامدي، متوسط ميدان الفريق الأول المعار إلى الاتحاد، لعملاق الرياض النصر، في الميركاتو الصيفي القادم.

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الاتحاد حصل في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، على الثلاثي حامد الغامدي وأحمد الغامدي وسعد الموسى من نادي الاتفاق؛ ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وخلال الساعات الماضية، ترددت أنباء عن تفاوض نادي النصر مع فارس الدهناء؛ من أجل شراء عقد حامد نهائيًا في الصيف القادم، بعد نهاية إعارته للعميد الاتحادي.

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وفي هذا السياق.. نفى المسحل خلال تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، وجود أي مفاوضات من النصر، لشراء عقد الغامدي؛ قائلًا: "هذا الموضوع ليس وقته الآن".

رئيس الاتفاق أكد أيضًا على أن الإدارة الاتحادية، لم ترسل أي خطاب إلى ناديه؛ من أجل تحويل إعارة اللاعبين الثلاثة إلى شراء نهائي.

وأوضح سامر المسحل، أن هناك لجنة كرة في نادي الاتفاق؛ ستكون مسؤولة عن تحديد اللاعبين الذين سيبقوا في صفوف الفريق الأول، خلال الموسم القادم، أو هؤلاء الذين سيتم التخلي عنهم بالإعارة أو البيع.

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