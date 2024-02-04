فيديو | الاتحاد يسحق الفيصلي برباعية ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

انتصار مقنع وممتع للعميد

صعد الاتحاد لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تخطيه الفيصلي في مباراة مؤجلة من دور الـ8 بأربعة أهداف دون رد مساء اليوم الأحد.

الاتحاد لم يلعب المباراة في موعدها لتواجده في كأس العالم للأندية، وقد أقيمت اليوم على ملعب الملز في الرياض واستطاع من خلالها أن يُقدم عرضًا قويًا وممتعًا، خاصة في الشوط الثاني، بقيادة نجمه العائد للمشاركات المحلية أحمد حجازي بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

الاتحاد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف وحيد سجله عبد الرزاق حمدالله من ركلة جزاء احتسبت في اللحظات الأخيرة، وأضاف نجولو كانتي الهدف الثاني بتسديدة متقنة عند الدقيقة الـ54، قبل أن يتألق حجازي ويُسجل هدفين عند الدقيقتين الـ68 والـ80.

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الحكم كان قد ألغى الهدف الثالث بداعي وجود تسلل على المدافع المصري في البداية، لكنه عاد وتراجع عن قراره بعدما أوضحت تقنية الفيديو صحة موقف حجازي وعدم وجود أي تسلل.

يُشار إلى أن أندية الخليج والهلال والنصر سبق وحجزت مقاعدها في المربع الذهبي لكأس الملك.