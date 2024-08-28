فيديو | أنهكته كثرة التساؤلات! .. لؤي مشعبي يمازح الإعلام بشأن صفقات الاتحاد القادمة

ماذا فعل لؤي مشعبي؟..

مازح لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، وسائل الإعلام بشأن صفقات الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال التوقيع على أحد عقود الرعاية، مساء اليوم الأربعاء.

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الاتحاد حسم العديد من الصفقات المحلية والأجنبية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ على رأسهم الثلاثي المحترف "الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، متوسط الميدان الجزائري حسام عوار والجناح الفرنسي موسى ديابي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخلال حفل التوقيع على عقد الرعاية.. سبق مشعبي وسائل الإعلام، بالحديث عن الصفقات المتبقية للفريق الاتحادي، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي؛ وبطريقة تدل على أنه "أنهك" من كثرة التساؤلات عن هذا الأمر، وأنه لا يريد فتح الموضوع مجددًا.

رئيس العميد الاتحادي قال بشكل سريع ومتقطع وهو يضحك: "متبقي مدافع وجناح"؛ حيث كان قد أكد شخصيًا على ذلك، في أكثر من مناسبة سابقة.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير كشفت عن أن السنغالي ساديو ماني، نجم نادي النصر السعودي، هو أقوى الأسماء المرشحة لتدعيم مركز الجناح الأيسر للاتحاد؛ في الوقت الذي ارتبط فيه أكثر من لاعب عالمي، بإمكانية تعزيز الخط الخلفي للفريق.