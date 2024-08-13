فيديو | "بطريقة ساخرة من الهلال والنصر" .. الرائد يخطف ثنائي الاتحاد رسميًا

صفقة مزدوجة من نادي الاتحاد..

أعلن نادي الرائد السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، "التعاقد" مع اثنين من لاعبي عملاق جدة الاتحاد؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الموسم الرياضي الجديد في المملكة العربية السعودية بدأ مساء اليوم الثلاثاء، ببطولة كأس السوبر المحلي؛ على أن تنطلق مسابقة دوري روشن للمحترفين، يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.

وفي هذا السياق.. كشف الرائد في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن حسمه صفقة التعاقد مع صالح العمري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

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وأشار النادي إلى أن العمري، وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو من عام 2025.

وعلى جانب آخر.. بث نادي الرائد مقطع فيديو عبر حسابه بـ"إكس"، يعلن فيه تعاقده مع زكريا هوساوي، ظهير أيسر الفريق الاتحادي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعمد الرائد "السخرية" من ناديي الهلال والنصر، في فيديو الإعلان عن صفقة هوساوي؛ وذلك من خلال عرض مجموعة من عناوين الأخبار ومناشدات الجماهير.

هذه العناوين والمناشدات الجماهيرية التي ظهرت في الفيديو، ربطت هوساوي بـ"الانتقال" إلى الهلال أو النصر؛ وهو ما استغله الرائد لـ"السخرية"، بعد خطف الصفقة بشكل رسمي.