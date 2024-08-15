فيديو | بعد أحداث السوبر .. عضو رابطة الأهلي يتوعد بفضح كذب الهلاليين والاتحاديين ويفتح النار على إدارة خالد العيسى

ماذا قال عضو رابطة مشجعي الأهلي؟..

توعد أحد أعضاء رابطة مشجعي النادي الأهلي، كل من "يسيء" إلى مدرج الراقي؛ وذلك بعد كلاسيكو الهلال الكبير، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025.

الأهلي خسر بـ"ركلات الجزاء" أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد التعادل الإيجابي (1-1) في الوقت الأصلي؛ ليفقد أول الألقاب الرسمية في الموسم الرياضي الجديد.

وفي مقطع فيديو.. كشف عضو رابطة مشجعي الأهلي عن تعمد الهلاليين والاتحاديين، نشر بعض اللقطات المصورة التي وصفها بـ"غير الحقيقية"، عن جمهور قلعة الراقي.

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وأقسم على أن هذه اللقطات غير حقيقية وكاذبة؛ قائلًا: "والله سنفضح ونعري هؤلاء الذين ليس لديهم أي هدف؛ إلا ضرب الشيء الوحيد الجميل في النادي الأهلي، وهو جمهوره".

واتهم عضو رابطة مشجعي الأهلي، مسؤولي النادي ومجلس الإدارة برئاسة خالد العيسى، بعدم الوقوف أو الدفاع عن الجماهير، مشددًا على أنهم لا يقومون بعملهم من الأساس، حتى في دعم الجهاز الفني والفريق الأول لكرة القدم.

وأشار عضو الرابطة إلى أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، أكد على أنه طلب بعض الصفقات منذ 5 أشهر تقريبًا؛ ولكن دون أي استجابة من المسؤولين أو مجلس الإدارة.