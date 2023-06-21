فيديو | "اشتر قميصًا آخر" .. إرلينج هالاند يحرج طفلًا أراد التصوير معه!

طفل يتعرض لموقف محرج بسبب تصرفات هالاند..

قام النرويجي إرلينج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بإحراج طفل أراد التقاط صورة معه بسبب ارتدائه لقميص نادي مانشستر يونايتد.

حساب قناة "TV 2 Sport" التلفزيونية النرويجية عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، نشر مقطع فيديو مثير للجدل لتلك الواقعة.

وفي مقطع الفيديو، قام طفل يرتدي قميص مانشستر يونايتد بالاقتراب من هالاند وطلب منه التقاط صورة تذكارية معه.

هالاند لم يرفض طلب الطفل، وقرر التصوير معه، لكنه بعد صورة ظهر فيها شعار مانشستر يونايتد، طلب من المصور بإعادة الصورة ليقوم بتغطية شعار "الشياطين الحمر" من القميص بيده.

وأثناء احتضان طفل آخر له، تمتم هالاند قائلًا: "احصل لنفسك على قميص آخر"، في إشارة بالطبع إلى العداء بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

يذكر أن هالاند، الذي انضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2022، ساهم في قيادة فريق المدرب بيب جوارديولا إلى الثلاثية في موسمه الأول مع الفريق، بعد تحقيق الدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا، ودوري أبطال أوروبا.