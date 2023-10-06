فيديو | اشتباكات بين جماهير الاتحاد بعد ديربي الأهلي .. وتسريبات خطيرة من "غرفة" الفريق الغربي!

اشتباكات بعد ديربي الاتحاد والأهلي

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اشتعلت اشتباكات بين جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد الخسارة في الديربي أمام الأهلي، مساء يوم الجمعة، على ملعب "الجوهرة المشعة".

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الاتحاد خسر (0-1) أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

والتقطت الكاميرات، مقطع يظهر تلاسن في الكلام بين عدد من جماهير العميد الاتحادي، أثناء خروجهم من مدرجات الملعب، عقب الخسارة في الديربي.

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هذا التلاسن وصل إلى مرحلة الاشتباك بالأيدي، قبل أن يتدخل أمن الملعب؛ في محاولة لتهدئة الأوضاع، والسيطرة عليها.

وبالتزامن مع هذه الاشتباكات.. سرب الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، معلومات صادمة من داخل غرفة ملابس فريق غربي.

وكتب الرشيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "فقدان السيطرة على غرفة ملابس نادي غربي، نتج عنه تراشق بالحديث وتوتر بين اللاعبين".

وشدد الإعلامي الرياضي، على أنه لا يوجد مسؤول في هذا النادٍ، قادر على السيطرة على الأوضاع، في الوقت الحالي.

وتخشى الجماهير الاتحادية، أن يكون فريقهم هو المقصود من هذه التسريبات؛ خاصة في ظل التراجع في النتائج، خلال الموسم الحالي 2023-2024؛ وذلك بعد التتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي، العام الرياضي الماضي.

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