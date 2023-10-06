فيديو | استهتار في الاتحاد .. كريم بنزيما يهدر هدفًا بـ"طريقة غريبة" أمام الأهلي

ماذا فعل كريم بنزيما في ديربي الاتحاد والأهلي؟

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كان عنوان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في شوط المباراة الأول أمام الأهلي، مساء اليوم الجمعة؛ هو "الاسهتار والرعونة".

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الاتحاد يستضيف الأهلي، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

هذا الاستهتار، ظهر واضحًا للغاية، في الفرصة التي أهدرها المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد، أمام مرمى الأهلي.

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بنزيما استلم الكرة داخل منطقة جزاء الراقي، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ حيث كان وجهًا لوجه أمام الحارس السنغالي إدوارد ميندي؛ إلا أنه سدد في القائم، بطريقة غريبة.

جدير بالذكر أن المهاجم الفرنسي، دخل التشكيل الأساسي للعميد الاتحادي، لأول مرة منذ يوم 14 سبتمبر الماضي؛ حيث غاب طوال الفترة الماضية؛ بسبب الإصابة.

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