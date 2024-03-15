فيديو | "بعد استفزازه أمام الهلال والشباب" .. جماهير الأهلي تستقبل كريستيانو رونالدو بشكل مفاجئ

كريستيانو رونالدو تعرض لمضايقات كثيرة في الفترة الأخيرة..

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فاجأت جماهير النادي الأهلي، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، مساء اليوم الجمعة، على هامش قمة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الأهلي يستضيف النصر، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

وبمجرد نزوله إلى أرضية الملعب، لأداء عمليات الأحماء؛ قامت الجماهير الأهلاوية، بتوجيه التحية إلى رونالدو، مع "التصفيق" له بحرارة كبيرة.

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هذا التصرف أصبح نادر الحدوث مؤخرًا؛ حيث تعرض الأسطورة البرتغالية، لمضايقات عديدة من جماهير الفرق المنافسة؛ خاصة الهلال والشباب والعين الإماراتي.

الجماهير الهلالية والشبابية والعيناوية على سبيل المثال؛ قامت بالهتاف باسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ في محاولة لاستفزاز كريستيانو رونالدو، وهو ما حدث بالفعل.

كريستيانو لم يتمالك نفسه في مباراة الشباب تحديدًا، وقام بحركات مشينة؛ أدت إلى إيقافه لمدة مباراة واحدة، بقرار من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

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