فيديو | استفاقة بعد الشتاء؟ .. محمد نور يحبط جمهور الاتحاد بـ"كلمة واحدة"

محمد نور يتحدث عن مستقبل نادي الاتحاد

SHAHID

أحبط محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بشأن "مستقبل" العميد، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد بطل ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي 2022-2023؛ يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي.

وظهر صوت نور في مقطع فيديو مع الإعلامي الرياضي علاء سعيد، الذي توقع أن يستفيق العميد الاتحادي؛ بعد فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

أسطورة نادي الاتحاد رد من ناحيته، على توقعات سعيد، بكلمة وحيدة فقط؛ قائلًا: "أشك"؛ في نظرة تشاؤمية لمستقبل الفريق.

ويحتل الاتحاد - حاليًا - المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024، مع تأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ودور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وكان نادي الاتحاد، قد ودع مسابقة كأس العالم للأندية 2023، التي استضافتها المملكة العربية السعودية مؤخرًا، من الدور الثاني؛ بعد الخسارة (1-3) أمام الأهلي المصري.

SHAHID