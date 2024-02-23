فيديو | استجاب لطلب فتاة هلالية .. تصرف مفاجئ من علي البليهي

مدافع الهلال يتصرف بشكل مفاجئ مع فتاة تُشجع الزعيم

استجاب النجم علي البليهي مدافع نادي الهلال، لطلب فتاة تُشجع الزعيم خلال مباراة الفريق أمام سباهان أصفهان الإيراني، ببطولة دوري أبطال آسيا.

وفاز الهلال على سباهان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما في إياب دور الـ16 ضمن منافسات البطولة القارية.

ونشر الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه علي البليهي مدافع الهلال وهو يقوم بتحية الجماهير الحاضرة في ملعب كينجدوم أرينا، عقب مواجهة سباهان الإيراني.

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وخلال تحية البليهي للجماهير، طالبت فتاة هلالية من البليهي الحصول على قميصه، حيث لم يتردد نجم الهلال وقام بخلعه ومنحه لها، لتُعبر الفتاة عن سعادتها.

وضرب الهلال موعدًا أمام الاتحاد في دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، بعدما نجح العميد في الانتصار على نافباخور في دور الـ16.