فيديو | احضروا جائزة بوشكاش الآن .. هدف إعجازي للاعب فنزويلا في كوبا أمريكا

كندا تعبر إلى المربع الذهبي رغم الهدف التاريخي

حجز سالمون روندون، لاعب منتخب فنزويلا، مكانًا له بين أفضل الأهداف في عام 2024، بعدما هز شباك كندا، فجر اليوم السبت، بطريقة مذهلة خلال منافسات "كوبا أمريكا".

وأحرز روندون هدفًا إعجازيًا، تعادل به لفنزويلا أمام كندا (1-1) على ملعب (أيه تي أند تي)، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لكندا بنتيجة (4-3)، في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا بأمريكا.

وتحصل روندون على كرة في الدقيقة 65 من منتصف الملعب، لكنه فاجأ الجميع بتسديدة ساقطة في مرمى الحارس الكندي ماكسيم كريبو، من مسافة لا تقل عن 35 مترًا.

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وكان منتخب كندا متقدمًا في النتيجة، بهدف سجله جاكوب شافلبيرج في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل روندون لفنزويلا بهذا الهدف الرائع الذي نال إعجاب الجماهير وتداولته بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضرب المنتخب الكندي في الدور قبل النهائي، الأربعاء المقبل مع نظيره الأرجنتيني، الذي تغلب على منتخب الإكوادور (4-2) بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتهما في دور الثمانية بالتعادل (1-1).