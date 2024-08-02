فيديو| احذر يا هالاند.. مارك كوكوريا ينفذ "نصف وعده!"

الظهير الإسباني لا يتوقف عن إثارة الجدل

لا ينسى كل من تابع يورو 2024 بالطبع أغنية "كوكوريا يأكل الباييا ويشرب الإستريلا" الشهيرة التي قام بها ظهير تشيلسي في احتفالات "لا روخا" بالفوز باللقب الرابع على المستوى الأوروبي.

هذه الأغنية باتت علامة دعائية، لدرجة أن علامة "إستريلا دام المملكة المتحدة" الخاصة بالمشروبات الكحولية أنتجت إعلانًا لكوكوريا خصيصًا!.

يظهر كوكوريا في الإعلان وهو جالس بأحد الأماكن، ثم ينشد هذا الجزء من الأغنية، ويقوم بشرب بعض من زجاجة "الإستريلا".

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بقي إذًا الجزء الثاني من الأغنية، ولكن تنفيذه ربما يكون أصعب، وهو "هالاند يرتجف لرؤية كوكوريا".. هذا ما لا يمكن الحصول عليه بالمال!.

وبات الكل ينتظر أول لقاء يجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لمشاهدة من سيفوز في صراع هالاند-كوكوريا!.