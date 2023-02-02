فيديو | احتفال مهين .. لاعب الأخدود يقلل من الأهلي بعد إحرازه الهدف الرابع

الأخدود حقق الفوز أمام الأهلي بنتيجة 4-1

لم يعر عثمان باتو "باري"؛ لاعب الأخدود، لقيمة الأهلي الكبيرة أي أهمية، خلال احتفاله بهدفه في شباك الراقي الليلة.

الأخدود أسقط الراقي الليلة على أرضه برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ16 من دوري يلو السعودي للدرجة الأولى.

باري سجل هدفين في المباراة، لكن احتفاليته بهدفه الثاني تحديدًا والرابع لفريقه، حملت بعض الإهانة للأهلي، إذ اتجه للجماهير مشيرًا وكأنه يضرب أحدهم على مؤخرته، في إشارة لجلد الراقي.

وتأتي المبالغة في احتفالية باري كون فريقه كان قد حقق الفوز أيضًا في لقاء الدور الأول بينهما، بثنائية نظيفة.

يذكر أن الأخدود أزاح الأهلي من الصدارة، ليحتلها برصيد 37 نقطة، وهو نفس رصيد الراقي، لكن الأخير يتأخر في المركز الثالث استنادًا على أهدافه.