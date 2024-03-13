فيديو | احتفال مفاجئ من أساطير الكرة بـ"توديع" النصر لدوري أبطال آسيا

العين يستعد لمواجهة نارية أمام الهلال بعد معركة النصر..

احتفل عدد كبير من أساطير كرة القدم وعالم التدريب، بـ"تأهل" نادي العين الإماراتي، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب العملاق السعودي النصر.

العين تخطى عقبة النصر، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ بعد الفوز بضربات الجزاء، عقب انتهاء نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي (4-4).

وسيضرب زعيم كرة القدم الإماراتية، موعدًا ناريًا في نصف النهائي القاري، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الذي فاز على مواطنه الاتحاد، بهدفين نظيفين ذهابًا، ومثلهما في الإياب.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي العين عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر فيه عددًا من المدربين العالميين وأساطير كرة القدم؛ مثل الثنائي البرازيلي لويس فيليبي سكولاري وريفالدو، والإيطالي فابيو كابيلو، والأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون، وغيرهم الكثير؛ وهم يوجهون رسائل إلى الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للفريق الأول.

وأشاد كل هؤلاء، بأداء العين أمام النصر، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتأهل المستحق من وجهة نظرهم، مع التأكيد على أمنيتهم في مواصلة كريسبو مشواره الناجح، والتتويج باللقب الغالي.

وركز كابيلو تحديدًا، على المعاناة التي عاشها العين، في ضربات الجزاء الترجيحية أمام قلعة العالمي، قبل الاحتفال بالتأهل إلى نصف النهائي القاري.