فيديو | احتفالات جمهور الأرجنتين بخروج البرازيل من كأس العالم

البرازيل غادرت المونديال بعد الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح

وجدت جماهير الأرجنتين سببًا للاحتفال اليوم وقبل التعرف على نهاية مباراة منتخبها أمام هولندا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، وهو خروج البرازيل من البطولة.

راقصو السامبا سيغادرون قطر يوم غدٍ بعد خسارتهم مواجهة كرواتيا في ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية.

الوقت الأصلي من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي، وقد نجح نيمار في إحراز هدف التقدم للبرازيل في الشوط الإضافي الأول، لكن كرواتيا خطفت التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة بواسطة برونو بيتكوفيتش.

وأهدر كلًا من رودريجو وماركينيوس ركلتي جزاء لتفوز كرواتيا وتتأهل إلى نصف النهائي للنسخة الثانية على التوالي، حيث كانت قد وصلت النهائي في روسيا 2018 وخسرت أمام فرنسا.

الجمهور الأرجنتيني المحتشد في استاد لوسيل لمتابعة مباراة فريقهم أمام هولندا احتفل بصخب كبير بعد علمه بخروج البرازيل، كما يظهر في الفيديو أدناه.

يُشار إلى مواجهات ربع النهائي ستُستكمل يوم غدٍ بمباراة تجمع المغرب والبرتغال فيما الختام سيكون بمواجهة من العيار الثقيل بين إنجلترا وفرنسا.