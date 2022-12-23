فيديو | اجتماع في السعودية يُقرب رونالدو من النصر

النصر يتحرك في جميع الاتجاهات لإتمام صفقة رونالدو

يبدو أنه يتبقى فقط خطوات قليلة على انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في ظل تحرك مسؤولي العالمي في كل الاتجاهات لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

Shahid

ويسعى نادي النصر لحسم التعاقد مع رونالدو خلال الفترة الحالية، استغلالًا لتواجده خلال الوقت الحالي في مدينة دبي الإماراتية، للحصول على فترة راحة بعد انتهاء منافسات كأس العالم قطر 2022.

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وأشارت صحيفة "UOL" إلى أن مسؤولي نادي النصر اجتمعوا بالفعل مع ريكاردو ريجوف؛ الذي يعتبره رونالدو ذراعه اليمين وأحد المقربين له، من أجل السعي لإقناع اللاعب البرتغالي بالانتقال إلى العالمي.

ريجوف قام بزيارة المقر الرئيسي لنادي النصر خلال الساعات الماضية، من أجل التواصل مع رونالدو والتوسط في المفاوضات لتسهيل مهمة مسؤولي العالمي.

وانتشر فيديو بالفعل لجلسة تجمع بين شخص يرتدي الزي السعودي لم تظهر ملامحه، يُقال أنه مسلي آل معمر رئيس النصر، رفقة ريكاردو ريجوف في أحد المطاعم بمدينة الرياض.

Shahid