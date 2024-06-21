فيديو | "ابتسامته كشفت ما في قلبه" .. كريستيانو رونالدو يحن إلى ريال مدريد

رونالدو عاش أفضل أيامه الكروية في ريال مدريد..

يبدو أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لا يزال "يحن" إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، على الرغم من رحيله منذ 6 سنوات.

رونالدو مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2018، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، ومنه إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم النصر.

وخلال توقيعه للمعجبين، على هامش تواجده في الأراضي الألمانية، للمشاركة مع منتخب بلاده البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، شاهد رونالدو قميص ريال مدريد.

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أحد المعجبين قام بتقديم قميص الريال إلى الأسطورة البرتغالية، من أجل التوقيع عليه، وإعادته إليه مرة أخرى؛ الأمر الذي استقبله اللاعب بـ"ابتسامة"، أظهرت مدى اشتياقه الكبير إلى هذا الكيان العملاق، الذي قضى فيه أفضل مراحل مسيرته الكروية.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، سجل 450 هدفًا وصنع 131 آخرين، خلال 438 مباراة رسمية مع نادي ريال مدريد، في مختلف المسابقات.