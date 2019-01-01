فيديو| إيفرتون يفتتح أهداف البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

السليساو يتقدم بهدف واللقب يقترب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تقدم المنتخب البرازيلي بهدف دون رد في نهائي كوبا أمريكا المقامة على أرضه، والذي يواجه خلاله منتخب بيرو.

الهدف أتى في الدقيقة 15 بتوقيع إيفرتون أحد أبرز نجوم النسخة الحالية، بعد عرضية من جابرييل جيسوس.

المباراة لا تزال جارية على ملعب الماراكانا، بين البرازيل الذي تأهل بالفوز على الأرجنتين 2-0، وبيرو الذي سحق تشيلي بثلاثية نظيفة في مفاجأة كبرى.

هدف ⚽️ السيليساو يسجل أولا في نهائي #كوبا_أميركا 2019 عن طريق إيفرتون سواريز!



🇧🇷 1 - 0 🇵🇪#CopaAmerica #beINCopa pic.twitter.com/tiL2J4gHtm — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 7, 2019

على الناحية الأخرى انتهت مباراة الثالث والرابع بفوز الأرجنتين على تشيلي 2-1، في مباراة شهدت جدلاً واسعاً إثر طرد ليونيل ميسي وجاري ميديل من الطرفين في لقطة واحدة.

يذكر أن ميسي قائد الأرجنتين قد أطلق تصريحات هاجم خلالها الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم ومنظومته التحكيمية.