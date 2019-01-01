الدوري الياباني الممتاز

فيديو| إنييستا يصنع هدفاً رائعاً رغم الخسارة العاشرة

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فيسيل كوبي لم يصمد طويلاً..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

خسر فيسيل كوبي الياباني على يد شونان بيلمار اليوم –الأحد- بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تلك الخسارة هي الثانية على التوالي لكوبي الذي يضم أندريس إنييستا وديفيد فيا نجمي برشلونة السابقين، والخسارة العاشرة من أصل 19 مباراة في الدوري الياباني هذا الموسم.

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جاء ذلك رغم التقدم السريع في الدقيقة 20 بهدف كيوجو فوروهاسي، بعد تمريرة حاسمة رائعة من رسام الكتلان إنييستا.

ولكن في النهاية خسر الفريق ليتراجع إلى المركز الخامس عشر، بفارق 4 نقاط عن جوبيلو إيواتا صاحب المركز السادس عشر المهدد بالهبوط.

يذكر أن فيسيل كوبي سيستضيف برشلونة في السابع والعشرين من يوليو الجاري ضمن جولة البلوجرانا في اليابان.

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