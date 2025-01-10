سلوت: صلاح هو السبب فيما يحدث لكييزا وهذه حقيقة رغبتنا في ضم كفاراتسخيليا

تصريحات المدرب الهولندي قبل المشاركة في كأس الاتحاد الإنجليزي

يؤمن آرني سلوت مدرب ليفربول، بصعوبة الاعتماد على فيديريكو كييزا في الوقت الحالي، بسبب المستويات المميزة التي يقدمها زميله محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن.

كييزا انضم إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من يوفنتوس، ولكنه عانى من مشاكل بدنية في بداية رحلته على ملعب أنفيلد، مما جعله يظهر في 123 دقيقة فقط بقميص الفريق الإنجليزي حتى الآن.

ومن جانبه تحدث سلوت عن فرص كييزا في اللعب هذا الموسم، قائلًا في المؤتمر الصحفي لمواجهة أكرينجتون ستانلي بكأس الاتحاد الإنجليزي:"كل مباراة هي فرصة للجميع للعب، ليس فقط بالنسبة له ولكن جميع اللاعبين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"الأمور كانت صعبة عليه للعديد من الأسباب مثل اللياقة البدنية، وحقيقة أن عليه التنافس مع محمد صلاح وديوجو جوتا وكودي جاكبو وداروين نونيز ولويس دياز، الجميع يعرف الأرقام التي يقدمها صلاح هذا الموسم، لا توجد أسباب لإخراجه من الفريق وهو يتمتع بلياقة بدنية عالية ويفعل كل شيء بشكل جيد ويحافظ على نفسه".

وتابع:"الأمر لا يتعلق بفيديريكو بخصوص حصوله على دقائق اللعب، لأنه عليه التعامل مع الطريقة التي دخل بها إلى الفريق، الجميع كان يتدرب وفي حالة جيدة، واحتجنا لإشراكه حتى يحصل على لياقة المباريات".

وأما عن ارتباط ليفربول بالتعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا:"عندما يقول أحدهم إنهم مرتبطون بأندية، فهذا يعتبر إسقاطًا على الجميع، كفاراتسخيليا؟ نحن في شهر يناير وقلتها لكم بعد مباراة وست هام، لا تحبطونني بالارتباط بالعديد من اللاعبين، هذا يحدث بنسبة 99% في كل فترة انتقالات، كل هذه القصص تقريبًا غير صحيحة، لذلك لا يوجد لدي أي تعليق، الشائعات مستمرة ولن أقول عنها أي شيء".

جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية انتشرت مؤخرًا حول اهتمام ليفربول بالتعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا، تزامنًا مع تعثر المفاوضات لتجديد عقده مع نابولي، وهو الأمر الذي قد يعني اقتراب رحيل فيديريكو كييزا عن النادي الإنجليزي، وسط اهتمام من نابولي نفسه بضمه.