فيديريكو فالفيردي في ورطة .. نجم ريال مدريد مهدد بعقوبة قاسية بسبب قضية بايينا

نجم ريال مدريد يواجه خطر الإيقاف لمدة طويلة..

يواجه الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي نجم نادي ريال مدريد خطر الإيقاف لمدة قد تصل إلى 12 مباراة، بسبب تعديه بالضرب على أليكس بايينا جناح نادي فياريال، بعد مباراة الفريقين في الدوري الإسباني 2022-23.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن اللجنة الوطنية لمكافحة العنف اجتمعت يوم الإثنين في مقر المجلس الأعلى للرياضة لتحليل الهجوم المزعوم من فالفيردي على بايينا بعد مباراة ريال مدريد وفياريال التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الثامن من أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تجتمع الهيئة يوم الأربعاء لفتح ملف استثنائي وسيتم استدعاء بايينا وفالفيردي للإدلاء ببيان، ومن المتوقع صدور قرار في غضون شهر ونصف.

لجنة مناهضة العنف استبعدت تطبيق قانون الرياضة بشكل مباشر وأحالت القضية إلى لجنة المنافسة التي ستقوم بدراسة الحالة بشكل مفصل.

ومع إحالة إلى لجنة المنافسة، فإن فالفيردي يواجه عقوبة إيقاف مغلطة تتراوح بين 4 إلى 12 مباراة.

وإلى جانب ذلك، فإن العقوبات يمكن أن تكون أكبر بالنظر إلى حجم الاعتداء، حيث تم وضع حد أدنى للعقوبة بين شهر وستة أشهر من حظر دخول الملاعب الرياضية.

كل ذلك فيما يخص العقوبات الرياضية على فالفيردي، بالنظر إلى أن القضية الجنائية تظل قائمة بعد قيام بايينا بشكوى لاعب ريال مدريد إلى الشرطة.