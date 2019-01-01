فيدال يتمرد على برشلونة بسبب الكلاسيكو

فيدال يرفع راية العصيان في وجه فالفيردي وبرشلونة

رفع فيدال راية التمرد في وجه إدارة برشلونة والمدير الفني إرنستو فالفيردي وذلك بعد علمهبأنه لن يبدأ الكلاسيكو أساسيًا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على برشلونة في ملعب كامب نو في الكلاسيكو المؤجل منذ شهرين بسبب عدم استقرار الحالة الأمنية في أقليم كتالونيا.

وفي التدريبات الأخيرة مساء أمس الثلاثاء انسحب فيدال من الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة ورفض استكمالها وغادر بوجه غاضب.

وجاء ذلك بعد علمه بأنه لن يبدأ أساسيًا في المباراة، الأمر الذي زاد من غضبه بعد سلسلة من المواجهات التي تم تهميشه بها في الفترة الأخيرة.

وكان فيدال قد أخبر إدارة برشلونة بأنه سيغادر الفريق في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في حال استمر جلوسه على دكة البدلاء خلال شهر ديسممبر.

ومع توالي الأحداث مؤخرًا، بدا فيدال بالفعل قريبًا من الرحيل عن صفوف برشلونة في يناير، وهو ما تنتظره الأندية المهتمة بمتوسط الميدان التشيلي.

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يذكر أن إنتر بقيادة أنطونيو كونتي أبرز المهتمين بالتعاقد مع فيدال، وهو الوجهة الأقرب له في الوقت الحالي في ظل حاجة النيراتزوري لتعزيز وسط ملعبه.