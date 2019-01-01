فيدال سعيد بالتسجيل وبيكيه يؤكد على أهمية الفوز خارج كامب نو

أبرز ما قاله أرتورو فيدال وبيكيه بعد فوز برشلونة على ليجانيس

قال أرتورو فيدال متوسط ميدان نادي برشلونة إن الفوز الذي حققه برشلونة على ليجانيس مهمًا للغاية، وأن التسجيل بقميص الفريق الكتالوني يعد شيئًا كبيرًا.

ونجح برشلونة في قلب تأخره بهدف لانتصار بهدفين على مستضيفه ليجانيس في ملعب "بوتارك" ضمن الجولة الرابعة عشر من الليجا.

وعقب المباراة التي سجل فيها أرتورو فيدال هدف الفوز والذي أعطى لبرشلونة نقاط المباراة وصدارة البطولة، قال النجم التشيلي إنه سعيد بالتسجيل الذي تسبب في الانتصار.

وأضاف: "جميع الفرق تلعب بشراسة كبيرة أمام برشلونة وتعطي أفضل ما لديها، ولكن علينا ألا نسمح لهم بهذه الأفضلية وأن نكون أكثر قوة من ذلك"

فيما قال جيرارد بيكيه إن تحقيق الانتصارات خارج الكامب نو مهم للغاية نظرًا لأن الفريق بات يواجه العديد من الصعوبات خارج أرضه.

وأضاف: "لعبنا مباراة صعبة اليوم ولكننا كنا أكثر قدرة على الحسم وتحقيق المهم، لدينا العديد من التحديات القادمة وعلينا أن نثبت قدرتنا على تخطيها"

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وجعلت هذه النتيجة برشلونة في القمة مؤقتاً برصيد 28 نقطة، بانتظار باقي نتائج الجولة، بينما استمر ليجانس في مراكز الهبوط بفقط ست نقاط.