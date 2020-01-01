مسؤول برشلونة يحبط إنتر بخصوص فيدال

التشيلي تألق أمام إسبانيول

تحدث جييرمو أمور، مدير العلاقات الرياضية والمؤسسية في برشلونة، عن مشاكل لاعب الفريق أرتورو فيدال مع النادي مؤخراً، وأشاد بما قدمه في مباراة إسبانيول.

فيدال شارك كبديل في ديربي كتالونيا مساء السبت، وسجل الهدف الثاني لناديه، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل جانب.

ودخل متوسط الميدان وبرشلونة في نزاع قضائي بالأيام الأخيرة على إثر مطالبة فيدال بمستحقات مالية عن مكافآت وحوافز متفق عليها بين الطرفين.

وقال أمور مع "موندو": "مسألة المستحقات أمر داخلي بين الطرفين، وسيتم حلها، برأيي أن العرض الذي قدمه اليوم اللاعب كان مقنعاً للغاية".

وأتبع: "هو مركز للغاية على لعب الكرة، وقدم مباراة على أعلى مستوى، بالإضافة لتسجيله لهدف".

وارتبط فيدال بالانتقال لصفوف إنتر خلال انتقالات يناير، وتشير التقارير أن وكيل اللاعب يضغط من أجل تمرير الصفقة وإنجاحها في الأيام المقبلة.

وسجل فيدال هذا الموسم ستة أهداف في 15 مشاركة بقميص برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني.