فيدال: انتصرنا رغم قسوة تقنية الفيديو

تعرف على تصريحات فيدال بعد فوز تشيلي على كولومبيا في كوبا أمريكا

أكد أرتورو فيدال، متوسط ميدان تشيلي، أنّ تقنية حكم الفيديو المساعدة كانت قاسية على اللاروخا ومع ذلك تمكن المنتخب من الوصول إلى نصف نهائي كوبا أمريكا.

تشيلي انتصرت بركلات الترجيح على كولومبيا بعد انتهاء الوقت الأصلي دون أهداف.

وقال لاعب برشلونة في تصريحات عقب اللقاء: "كنا الأفضل طوال المباراة أمام منافس صعب وسجلنا هدفين ولكن لسوء الحظ تم إلغائهما ولم نخطيء في أي ركلة ترجيح".

وتابع: "الـ VAR كان قاسيًا علينا ومن الصعب تقبل فكرة إلغاء هدفين في ربع نهائي البطولة".

سانشيز يقود تشيلي إلى دور نصف نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 على كولومبيا.✨#CopaAmerica pic.twitter.com/oEu53QTsmE — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019

واختتم: "لقد حاولت تشجيع أنفسنا لتقديم الأفضل طوال المباراة وحتى قبل ركلات الترجيح ولذلك استطعنا الفوز بالمباراة".

جدير بالذكر أنّ حكم الفيديو ألغى هدفين لتشيلي في المباراة بداعي التسلل ولمسة اليد.