فيدال عن تقبيله شعار يوفنتوس: تحية لأخي!

اللاعب أثار الجدل طوال المباراة وبعدها

كشف أرتورو فيدال، لاعب إنتر، عن كواليس اللقطة المثيرة للجدل أثناء تحيته جيورجيو كيليني، قائد يوفنتوس، قبل لقاء الفريقين بالدوري، والتي تسببت بهجوم كبير ضده من جماهير النيراتزوري.

وقام فيدال بتحية مجموعة من زملائه السابقين في يوفنتوس، ومن ضمنهم المدرب أندريا بيرلو وكيليني، والذي التقطته الكاميرات وهو يقبله على شعار يوفنتوس على ملابس القائد.

Vidal accidentally kissed the badge before kick off 😂 pic.twitter.com/VduftSgVN4 — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

فيدال وضح الأمر عبر رسالة على حساباته الإلكترونية قال فيها: "لم يكن هدفي أن أقبل شعار الفريق الآخر، القبلة كانت تعبيراً عن حبي لأخي الذي أعطتني إياه كرة القدم".

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وأضاف: "معه عشت سنوات رائعة وأريده دوماً بخير، أحترم فريقي وجمهوري".

وأردف فيدال: "الجمهور يثق في أنني أدافع عن ألوان الفريق، ومن أجل هذا أقدم الروح".

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وعن الانتصار بهدفين نظيفين، قال لاعب الوسط مع قناة ناديه: "أظهرنا قدرتنا أمام فريق عملاق، هذا مطلوب للمنافسة على اللقب، الهدف هو تحقيق اللقب وسعيد بهدفي الثاني على التوالي".

فيدال سجل هدف المباراة الأول في شباك فريقه القديم، الهدف الثاني له بقميص إنتر بعد أن سجل من علامة الجزاء الأسبوع الماضي على فيورنتينا بالكأس.