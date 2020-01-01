فيدال: أمامنا 11 مباراة نهائية، وعودة سواريز تمنحنا التفوق

أرتورو فيدال نجم فريق برشلونة يؤكد على أهمية التركيز على تحقيق الفوز في كل ما تبقى من مباريات الدوري الإسباني.

أكد اللاعب التشيلي أرتورو فيدال نجم فريق برشلونة على صعوبة المباريات المتبقية للنادي في الدوري الإسباني بعد قرار عودة اللقاءات.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "سبورت" وأكد خلالها على سعادته بعودة الفريق للتدريبات بشكل جماعي.

وقال فيدال: "من المثير بالنسبة لنا أن نعود بعد كل ما حدث، أنا سعيد للغاية للعودة للتدريبات من جديد، وللتدرب بجوار زملائي من جديد".

المزيد من الفرق

حضور عربي وهجوم مُدمر.. التشكيل الأغلى في مسيرة جوارديولا

وأضاف: "الفترة الماضية مرت كأنها طويلة للغاية، فنحن نستمتع أكثر عندما نكون في الملعب بجوار زملائنا وهو ما تحقق أخيرًا".

وأردف: "المباريات الـ 11 المقبلة ستكون بمثابة النهائيات بالنسبة لنا، ونحن ندرك بشكل كامل مدى الصعوبة التي تنتظرنا، علينا أن نثق في أنفسنا".

وأكمل تصريحاته: "الفوز باللقب التاسع في الدوريات المحلية على التوالي سيكون مذهلًا بالنسبة لي، تحقيق ذلك مع عدة أندية أمر في غاية الصعوبة".

وأنهى تصريحاته عن عودة لويس سواريز: "عودته في غاية الأهمية بالنسبة لنا وتمنحنا التفوق، بوجود كل تلك المباريات المتبقية في الدوري ودوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بينما يحل ريال مدريد ثانيًا برصيد 56 نقطة عقب التعثر الأخير ضد ريال بيتيس قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.