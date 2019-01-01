فيدال: أليكسيس احتاج هذا الهدف ضد اليابان

تشيلي هزمت اليابان في كوبا أمريكا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سجل أليكسيس سانشيز هدفًا لتشيلي ضد اليابان، ضمن المباراة التي انتهت بانتصار المنتخب الأمريكي الجنوبي في كوبا أمريكا بنتيجة 4-0.

وهذا الهدف هو الأول للاعب مانشستر يونايتد منذ يناير الماضي، ولم يحظ سانشيز بموسم جيد مع فريقه الإنجليزي، إذ لم يُسجل سوى هدفين في 27 مباراة خلال موسم 2018-2019.

ويرى زميله آرتورو فيدال أن هذا الهدف هو بالتحديد ما يحتاجه اللاعب ليتخطى تلك الأزمة، مضيفًا "أليكسيس احتاج هذا الهدف. لقد حظي بموسم صعب وهذا الهدف سيمنحه الثقة".

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وسيُواجه حامل لقب البطولة في آخر نسختين منتخب إكوادور يوم الجمعة القادم، وقد طالب لاعب وسط برشلونة بالاستعداد جيدًا لتلك المباراة.

مضيفًا "علينا التركيز منذ الآن على تلك المباراة. نحن ندرك أن مواصلتنا التحسن ستجعل منا فريقًا خطيرًا جدًا".

يُذكر أن سانشيز لعب دورًا بارزًا في تتويج تشيلي بكوبا أمريكا عامي 2015 و2016، وقد لعب صاحب الـ30 عامًا 125 مباراة مع لاروخا أحرز خلالها 42 هدفًا.