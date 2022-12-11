فيجو يهاجم سانتوش: كيف تفوز بكأس العالم ورونالدو على مقاعد البدلاء؟

أسطورة البرتغال يشن هجومًا على فرناندو سانتوش بسبب إجلاس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء في كأس العالم 2022.

شن لويس فيجو أسطورة البرتغال هجومًا حادًا على فرناندو سانتوش المدير الفني للمنتخب، وذلك بسبب إجلاس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء خلال الأدوار الإقصائية من منافسات بطولة كأس العالم 2022.

رونالدو جلس على مقاعد البدلاء في مباراة سويسرا في ثمن النهائي، ثم أمام المغرب في دور الثمانية، قبل أن يودع "الرحالة" البطولة بالخسارة من "أسود الأطلس" بهدف دون رد.

وقال فيجو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا يمكنك الفوز بكأس العالم بوجود كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "ترك رونالدو على مقاعد البدلاء خطأ فادح، هذه الهزيمة هي مسؤولية فرناندو سانتوش".

بعد الإقصاء، كان رونالدو بطلًا للحظة عاطفية حيث ظل يبكي ودخل إلى غرف خلع الملابس وهو في حالة مزرية.

وربما كانت تلك هي الفرصة الأخيرة التي يحظى بها رونالدو من أجل الفوز بلقب كأس العالم، مع الشعور بأنه كان بإمكانه المساعدة أكثر من خلال التواجد على أرض الملعب منذ البداية.