فيجو يسخر من جماهير برشلونة في ذكرى انتقاله لريال مدريد

لويس فيجو نجم برشلونة وريال مدريد السابق يسخر من حادث إلقاء رأس خنزير عليه من قبل جماهير برشلونة قبل 20 عامًا.

سخر النجم البرتغالي لويس فيجو لاعب ريال مدريد وإنتر السابق من حادث إلقاء رأس خنزير عليه من مباراة الملكي أمام برشلونة بعد انتقاله للفريق العاصمي.

جاء هذا في تصريحات لفيجو على شبكة "موفيستار" مع قرب الذكرى الـ 20 لانتقاله من صفوف برشلونة لصفوف ريال مدريد.

وكان فيجو قد انضم لصفوف ريال مدريد قادمًا من برشلونة بقيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 60 مليون يورو وهو ما اعتبرته جماهير كامب نو خيانة عظمى.

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وقال فيجو: "أتحضر لذلك يوم الجمعة بعشاء مكون من رأس خنزير رضيع، يمكنكم أن تقولوا كم أن ذلك مناسب بالنسبة لي".

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وتطرق فيجو للحديث عن مستقبل ريال مدريد والصفقات المتوقعة في ظل الأحاديث المنتشرة حول رغبة النادي الملكي في ضم إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

وأردف النجم البرتغالي: "هالاند لاعب غالي للغاية، هو رائع ويسجل الكثير من الأهداف، ولديه الكثير من الإمكانيات للمستقبل لكن كان على ريال مدريد ضمه قبل الانتقال لصفوف بوروسيا دورتموند".

وشارك اللاعب النرويجي في 33 مباراة هذا الموسم بكل البطولات مع سالزبورج ودورتموند سجل خلالهم 40 هدفًا وصنع 9 حتى الآن.

جدير بالذكر أن هالاند كان قد انضم لصفوف بوروسيا دورتموند في الشتاء الماضي مقابل 20 مليون يورو وقفزت قيمته السوقية لحوالي 80 مليون مؤخرًا.