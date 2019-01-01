فيجو يتحدث عن علاقته مع جوارديولا وذكرياته في برشلونة

فيجو لا توجد لديه مشاكل مع الطريقة التي رحل بها عن صفوف الفريق الكتالوني

تحدث البرتغالي لويس فيجو، لاعب برشلونة وريال مدريد السابق، عن علاقته مع بيب جوارديولا المدير الفني الحالي وذكرياته مع فريقه السابق برشلونة.

ولعب فيجو في برشلونة خلال الفترة من 1995 وحتى 2000، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في صفقة مفاجئة، ليغضب جمهور برشلونة وألقت عليه رأس خنزير.

وقال البرتغالي في تصريحات صحفية: "جوارديولا كان صديقاً عظيماً لي، لقد ساعدني كثيراً كما أننا كنا نتشارك السكن معاً".

وواصل: "أحب ذلك الخنزير الصغير، أنا لا أعيش الماضي، وفي ذلك الوقت لم يكن لدي وقت صعب على عكس ما يعتقد الناس لقد كانت تجربة مختلفة".

وتابع: "لا يمكنني إلا أن أقول أشياء جيدة عن مدينة برشلونة، ولكن أنا لا أذهب إلى هناك كثيراً لأنه لا يوجد لدي ما أفعله هناك، ولكن إن اضطرت إلى الذهاب سأفعل، وكما يقول المثل البرتغالي إن كنت خائفاً اشتر كلبا وأنا لديّ ثلاثة لذلك أنا لا أخاف".

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وشدد صاحب الـ 47 عاماً، على أنه يمتلك علاقة جيدة مع الأندية التي لعب فيها مثل ريال مدريد وإنتر، عكس برشلونة.

وعند سؤاله عن الوضع الحالي للمدينة الكتالونية والأوضاع السياسية هناك قال: "أنا أجنبي وأفضل ألا أتحدث عن تلك الأمور، كما أنني لا أحب الحديث في السياسة، ولكن الوضع محزن إنها أرض رائعة كما أنه تم وعد سكانها بشيء لن يحصلوا عليه أبداً يجب أن يكون هناك حل".