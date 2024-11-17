"سألته عن صحته" .. نجم هولندا ومدربه يبرران الاحتفال "المستفز" بعد مرض مدرب المجر!

لاعب هولندا يتعرض لانتقادات كبيرة بسبب احتفاله أمام المجر

برر فوتر فيخورست لاعب منتخب هولندا، الاحتفال الذي قام به بعدما سجل هدفًا في مرمى المجر، والذي تسبب في انتقادات لاذعة ضده خلال الساعات الماضية من جانب وسائل الإعلام والجماهير المجرية.

وشهدت مباراة هولندا ضد المجر التي أقيمت أمس السبت، توقفًا لعدة دقائق، بسبب تعرض آدم سالاي مدرب الفريق لحادث طبي مفاجئ، مما استدعى نقله إلى أقرب مستشفى.

وبعد تلك الواقعة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء بالدقيقة 21، إذ نجح فيخورست في تسجيلها بمرمى المجر، ليحتفل بطريقة مبالغ فيها، بالانزلاق على ركبتيه، الأمر الذي تسبب في انتقاده بشده من جانب المشجعين والمحللين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلق اللاعب الهولندي على الاحتفال والانتقادات التي وجهت له عقب المباراة قائلًا: "لم أفكر في الأمر ولو للحظة، فالمباراة استمرت ورأيت علامات الاستفهام ترتفع بشأن حالة مدرب المجر، وعدت إلى تركيزي، وخلال فترة التوقف سألته عن صحته، وبعد المباراة سألته في غرفة تبديل الملابس مرة أخرى".

وأضاف: "أتفهم غضب جمهور المجر، ولكنني كنت أركز بشدة على المباراة، وسجلت هدفًا واحتفلت به، ولكنني أفهم وجهة نظرهم، لقد حدث هذا الأمر، ولست بحاجة إلى أن أشرح بأن هدفي أقل أهمية من حياة شخص ما، فأنا متأكد من أن الجميع يفهمون ذلك، ولكن تلك اللحظة كان عليّ أن أحتفل بهدفي، وكان عليّ أن أسجل، فماذا يمكنني أن أقول غير ذلك؟".

من جانبه علق رونالد كومان مدرب هولندا على الأمر قائلًا: "يحق لفيخورست الاحتفال وأن يكون سعيدًا بهدفه الذي سجله، ومن السهل إخبار أي شخص أنه لا ينبغي أن يحتفل، وقررنا أن المباراة تستمر وهكذا استمرت".

يُذكر أن منتخب هولندا قد حقق الانتصار على نظيره المجر برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.