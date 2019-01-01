فيجل: أردت الرحيل إلى باريس سان جيرمان، ولكن!

لاعب وسط بوروسيا دورتموند كان مرشحًا للانتقال للعاصمة الفرنسية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف جوليان فيجل رغبته الرحيل إلى باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الشتوي، لكن مؤكدًا في نفس الوقت التزامه بقرار إدارة ناديه.

واستهدف النادي الفرنسي التعاقد مع فيجل خلال يناير الجاري وتقدم بعرض رسمي بالفعل لدورتموند لكن تم رفضه لرغبة النادي الألماني الحفاظ على لاعبه حتى نهاية الموسم على الأقل.

فيجل تحدث عن الكواليس لصحيفة سبورت بيلد قائلًا "علي قبول قرار المسؤولين بعدم التخلي عني، كل تركيزي الآن على النجاح مع دورتموند، أشعر أنني في حال أفضل مما كنت عليه خلال النصف الأول من الموسم".

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أضاف صاحب الـ23 عامًا "فكرت بمستقبلي بالطبع حين عرض باريس سان جيرمان علي الانضمام لصفوفه قبل بدء النصف الثاني من الموسم، أردت تحسين وضعي الرياضي وليس سرًا أنني قادر على العمل جيدًا تحت إدارة المدرب توماس توخيل. لقد تحدثت مع مسؤولي دورتموند وشاركتهم أفكاري بالفعل".

يُذكر أن باريس سان جيرمان وبعد فشل محاولاته ضم آلان من نابولي وفيجل من دورتموند تعاقد رسميًا مع لياندرو باريديس من زينيت سان بطرسبرج مقابل ما يقرب من 45 مليون يورو.