لعنة برشلونة تُطارده في ريال بيتيس .. فيتور روكي يتعرض لإصابة قوية

إصابة لاعب كتالوني آخر!

تعرض النجم البرازيلي فيتور روكي لإصابة قوية مع فريقه الحالي ريال بيتيس، لتطاله لعنة الإصابات التي يعاني منها فريقه الأصلي برشلونة.

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ويلعب روكي مع ريال بيتيس هذا الموسم على سبيل الإعارة من برشلونة، على أن يعود مرة أخرى إلى البلوجرانا مع بداية الموسم المقبل.

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وكشف ريال بيتيس عن إصابة روكي بعد تعرضه لضربة قوية في كاحل الساق اليسرى يوم الإثنين الماضي، مما تسبب له في التواء بدرجة منخفضة في الرباط الداخلي لركبته.

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وأشار بيتيس إلى أن التشخيص سيعتمد على تطور عملية عودته إلى الملاعب، حيث يجب على أي حال أن يكون بعيدًا عن المباريات لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يومًا. ولذلك، سيغيب عن المباريات الأربع المقبلة لفريقه ضد لاس بالماس وإسبانيول وليجيا وارسو في دوري المؤتمر وإشبيلية.

ويبلغ عدد الإصابات في برشلونة 8 لاعبين وهم: "بابلو جافي، فرينكي دي يونج، رونالد أراوخو، مارك برنال، كريستنسن، فيرمين لوبيز، داني أولمو، وأندريه تير شتيجن".