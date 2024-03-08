"أتمنى أن يتخذ القرارات الصحيحة" .. زوجة فيتور روكي تتراجع عن هجومها على تشافي!

المدرب الكتالوني يتعرض لهجوم جديد!

قامت دايانا زوجة اللاعب البرازيلي فيتور روكي نجم برشلونة بنشر رسالة تراجعت فيها عن هجومها على المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة.

جاء هذا بعد لحظات من نشر رسالة مشفرة عبر إنستجرام، عقب دقائق قليلة من إعلان تشافي هيرنانديز تشكيل النادي الكتالوني أمام مايوركا في الدوري الإسباني.

حيث كتبت دايانا أولًا: "أتمنى أن يتم اتخاذ القرارات الصحيحة"، ليتم ربط تلك الرسالة بخروج فيتور روكي من التشكيلة الأساسية في تلك المواجهة التي تعد الأسهل بين مباريات برشلونة الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد عدة دقائق وعقب أن قامت الجماهير بإظهار ردود أفعال كبيرة على المباراة عادت ونشرت رسالة أخرى وكتبت: "أيها الناس، حبًا في الله لا تأخذوني على محمل الجد، أنا أنشر تلك الأشياء على سبيل المزاح".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن روكي كان قد لعب سبع مباريات فقط مع برشلونة هذا الموسم وسجل هدفين ولم يلعب سوى مباراة واحدة منهم كأساسي، غادر فيها الملعب بالدقيقة الـ 58 أمام سيلتا فيجو.